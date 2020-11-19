Україна відкриє сервісні центри на всіх КПВВ у 2021

Україна має намір в 2021 році відкрити сервісні центри на всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі та адміністративному кордоні з Кримом. У цих центрах громадяни зможуть отримати комплекс послуг.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає сайт міністерства.

За його словами, в середині грудня планується відкрити багатофункціональний сервісний центр на КПВВ "Новотроїцьке" в Донецькій області, а до кінця року модернізувати сервісну зону і на КПВВ "Чонгар" на адмінмежі з Кримом. Наступного року сервісні центри будуть побудовані на всіх існуючих КПВВ.

"Наша мета - повернення Донецької, Луганської області та Криму, розвиток цих регіонів. Будівництво інфраструктурних об'єктів, залізниці (до речі, сьогодні вже на порядку денному проект залізниці на Луганщині), налагодження умов для ведення бізнесу - від мікропідприємництва до великих заводів", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше Україна запропонувала скликати позачергове засідання ТКГ, щоб домовитися про розблокування роботи всіх КПВВ і провести обмін полоненими.

МЗС України виступив із заявою про те, що Росія не бажає полегшити гуманітарну ситуацію на Донбасі, блокуючи роботу пунктів пропуску.