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У НАБУ заявили про ризик знищення всіх антикорупційних органів через КСУ

Автор: Игорь Литвиненко

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вимагає негайно врегулювати ситуацію, яка склалася через рішення Конституційного суду. Зараз існує ризик знищення будь-якого антікорруціонного органу.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

У Бюро висловили стурбованість рішеннями КСУ протягом 2019-2020 років в питаннях боротьби з корупцією.

"Наслідками таких рішень є системне ослаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, і звільнення від відповідальності осіб, причетних до завдання шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах", - повідомили в НАБУ.

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Відзначається, що через рішення КСУ втрачена можливість відшкодувати мільярди збитків, які були нанесені через корупцію.

"КСУ своїми рішеннями позбавив Національне бюро права через суд анулювати кабальні для державних підприємств угоди, фактично декриміналізувати незаконне збагачення, звільнив від відповідальності за неподання декларації", - додали в Нацбюро.

У НАБУ закликали негайно врегулювати ситуацію навколо КСУ не тільки в контексті правових основ функціонування Нацбюро, але і в більш широкому контексті.

"У нинішніх умовах існує ризик того, що будь-який з антикорупційних органів може бути знищений через винесення політичних рішень Конституційним судом", - резюмували в НАБУ.

Раніше РБК-Україна писало, що посли країн Великої сімки засудили рішення Конституційного суду України, який скасував перевірку електронного декларування.

Також повідомлялося, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що скандальні рішення КСУ по декларуванню були прийняті нібито не без зовнішнього втручання.

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