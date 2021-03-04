"Мотор Січ" хочуть націоналізувати. Документ внесуть у Раду найближчим часом

"На цьому тижні ми будемо подавати законопроект про націоналізацію "Мотор Січі". Наклали санкції проти китайських компаній. Це питання обороноздатності... Для того, щоб врегулювати правовий статус цієї компанії", - розповів нардеп.

Глава фракції заявив, що закон необхідний, щоб визначити "статус підприємства".

"Це частина ситуацій у відносинах з Китаєм, треба проводити переговори... Нам треба реєструвати законопроект, тому що зараз повністю не визначений стан підприємства, там працюють кілька десятків тисяч осіб. Вони звертаються до нас і просять визначити, який статус і яке майбутнє у цього підприємства", - сказав депутат.

Арахамія додав, що це важливе, містоутворююче підприємство в Запоріжжі.

Нагадаємо, 29 січня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Санкції введені на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих у Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.

Так, 31 січня Служба безпеки України провела слідчо-оперативні дії у Запоріжжі на місці, де мали відбутися збори акціонерів "Мотор Січ".

Після цих подій китайська сторона заявила, що Україна таким "варварським пограбуванням" виключила можливість мирного врегулювання ситуації навколо "Мотор Січ".

Як відомо, в середині лютого сума позову китайських акціонерів "Мотор Січі" до України по стягненню збитків у міжнародному арбітражі зросла до 3,6 млрд доларів.