СБУ взялася за акціонерів компанії "Мотор Січ": підозрюють рейдерське захоплення

Служба безпеки України сьогодні, 31 січня, проводить слідчо-оперативні дії у Запоріжжі на місці, де мали відбутися збори акціонерів "Мотор Січ". Спецслужба підозрює їх у спробі рейдерського захоплення.

Про це йдеться в повідомленні на сайті СБУ.

Повідомляється, що проводяться санкціоновані судом дії в Запоріжжі за адресою, де мали пройти загальні збори акціонерів.

"Правоохоронці фіксують можливі протиправні дії представників компаній DCH і Skyrizon Aircraft Holdings Limited", пов'язані з установленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ", - йдеться в повідомленні.

В рамках кримінальної справи СБУ документує факти, які свідчать про підготовку до знищення виробничих потужностей компанії, яка має важливе оборонне значення для України.

Як пише місцевий портал 061.ua сьогодні мали пройти збори акціонерів. На місці зібрався мітинг, також приїхали народні депутати і співробітники СБУ. Також на протест прийшли акціонери, яких не попередили про збори. Вони не отримали сповіщальні листи, як треба за законом.

До охорони порядку залучили понад 50 поліцейських і 200 військових Національної гвардії. Також повідомляється, що співробітники СБУ вимагали відкрити двері до будівлі, де мали пройти збори. Одні двері відкрили, але другі довелося ламати.

У результаті стало відомо, що збори так і не відбулися. На ньому планували внести зміни до наглядової ради та затвердити новий статут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна ввела санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і компанії Skyrizon, яка є інвестором "Мотор Січі".

Минулого року США висловлювали стурбованість намірами Китаю купити "Мотор Січ".