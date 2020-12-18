Миссия МВФ начнет работу в Украине уже в декабре

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман назвал дату начала работы миссии. Пересмотр соглашения с Украиной начнется на следующей неделе.

Об этом говорится в сообщении МВФ, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

Пересмотр соглашения в формате Stand-by с Украиной начнется в период с 21 по 23 декабря.

"Учитывая обстоятельства пандемии COVID-19, миссия будет проводить дистанционное обсуждение с властями Украины последних экономических событий, а также мер и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра", - заявил Люнгман.

Он также отметил, что миссия МВФ планирует возобновить встречи по завершению новогодних праздников в январе 2021 года.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина получит очередной транш от МВФ в конце зимы - начале весны 2021 года. По его словам, в этом году транша от МВФ точно не будет.

Кроме того, в правительстве ожидали, что дата приезда миссии МВФ в Украину станет известна до конца этого года, однако у Кабмина был план Б на случай осложнения отношений с фондом.