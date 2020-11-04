Світові біржі знижуються на новинах про вибори в США

На тлі новин про вибори в США світові фондові біржі відкриваються падінням основних індексів. Падіння спровокувала, в тому числі, заява президента США Дональда Трампа про плани оскаржити результати.

Про це свідчать дані на сайтах світових бірж.

Франкфуртська фондова біржа

Основний індекс DAX, який включає 30 найбільших акціонерних компаній Німеччини, на початку торгів впав на 1,66 - до 11888,5 пункту. Як зазначає телеканал n-tv, негативна динаміка обумовлена заявою Трампа про намір оскаржити результати виборів у суді.

Паризька біржа

Індекс CAC-40, який відображає середнє значення котирувань найбільших компаній, знизився на 1,39% - до 4 738,96 пункту, хоча днем раніше зріс на очікуваннях легкої перемоги демократа Джо Байдена.

Акції банків Societe Generale і BNP Paribas просіли більш ніж на 3%, автовиробник Renault втратив понад 4%, PSA - більше 2,5%.

Лондонська біржа

На відкритті торгів знизився індекс FTSE 100, при розрахунку якого беруть акції 100 компаній з найбільшою капіталізацією. Проте надалі він скорегувався і перейшов до невеликого зростання.

Міланська біржа

Торги на Міланській біржі почалися падінням основного індексу FTSE MIB на 1,65% - до 18 673 пунктів. При цьому днем раніше біржа завершила торги значним підйомом, а зростання котирувань продемонстрували акції військово-промислового концерну Leonardo і компанії Pirelli.

Гонконгська біржа

Торги тут сьогодні завершилися падінням котирувань, а індекс Hang Seng знизився на 53 пункту (0,21%) - до 24 886 пунктів. Експерти вважають, що учасники ринку зайняли вичікувальний підхід, спостерігаючи за результатом виборів у США.

Шанхайська біржа

На біржі в Шанхаї не було сильних коливань на тлі підрахунку голосів на виборах в США, а торги завершилися зростанням. Зокрема, індекс "Шанхай композит" піднявся на 0,19% - до 3277,44 пункту. У зеленій зоні також опинився і зведений індекс SSE 50, який включає акції 50 найбільших компаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нафта впала в ціні після заяв Дональда Трампа про перемогу на виборах.

Також стало відомо, що штаб його опонента Джо Байдена готовий через суд добиватися правильного підрахунку голосів.