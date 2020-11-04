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Штаб Байдена готовий через суд добиватися правильного підрахунку голосів

Новость на русском → США, Середа 04 листопада 2020 11:17
Штаб Байдена готовий через суд добиватися правильного підрахунку голосів Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Штаб кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена готовий через суд добиватися правильного підрахунку голосів. У Байдена звинуватили Дональда Трампа в бажанні перешкодити обробки всіх виборчих бюлетенів.

Про це заявила представник штабу Байдена О'Меллі Діллон, передає Reuters.

Вона назвала обурливою заяву Трампа про спроби фальсифікацій на виборах під час підрахунку голосів.

"Заяву президента сьогодні ввечері про спробу припинити підрахунок належним чином бюлетені було обурливим, безпрецедентним і невірним. Це було обурливо, бо це неприхована спроба позбавити американських громадян демократичних прав", - сказала Діллон.

У штабі зазначили, що готові відстоювати право на належний підрахунок голосів, якщо Трамп звернеться до суду.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що звернеться до Верховного суду через можливі фальсифікації на виборах. За його словами, підрахунок голосів йде занадто повільно.

Нагадаємо, у США завершилося голосування на виборах президента у всіх штатах. За посаду президента борються Дональд Трамп і Джо Байден. За даними провідних американських ЗМІ, лідирує на виборах Байден.

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