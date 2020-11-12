ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Миротворцы с бронетехникой на неопределенный срок: детали миссии РФ в Карабахе

Новина українською → Москва, Четверг 12 ноября 2020 13:16
Миротворцы с бронетехникой на неопределенный срок: детали миссии РФ в Карабахе Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин утвердил меры для поддержания мира в Нагорном Карабахе. Они предусматривают размещение российских миротворцев в регионе.

Соответствующий указ опубликован на российском портале правовой информации.

Согласно указу, Россия направляет в Нагорный Карабах миротворческий контингент численностью до 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, бронетранспортерами, автомобильной и специальной техникой.

Миссия направляется на срок пять лет с автоматическим продлением на последующие пятилетние периоды. Российская миссия может быть выведена после какого-либо из пятилетнего срока, если за шесть месяцев до его завершения Армения или Азербайджан заявят о разрыве достигнутых соглашений по Нагорному Карабаху.

Миротворческий контингент будет развернут вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. При этом российская ФСБ будет контролировать, чтобы Армения обеспечивала транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой.

Ротация континента будет проводиться не реже двух раз в год.

Напомним, ранее сообщалось, что правящая в Армении парламентская фракция "Мой шаг" предлагает оппозиции выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В стране продолжаются акции за отставку премьера Никола Пашиняна, который подписал невыгодные для Еревана мирные соглашения.

Сегодня Пашинян в обращении к нации заявил, что армянская армия в Карабахе могла оказаться в полном окружении, в результате чего 20 тысячам военных грозили бы плен или гибель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин миротворцы Нагорный Карабах
NEWS
Разумков заразился коронавирусом
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Разумков заразился коронавирусом
DAILY
Доллар атакует. Каким будет курс гривны до конца года
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Доллар атакует. Каким будет курс гривны до конца года