МОЗ готується до найгіршого сценарію розвитку коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що міністерство готується до будь-якого розвитку подій щодо ситуації з коронавірусом. В тому числі, Україна готується до найгіршого сценарію.

Про це він заявив в Раді.

Він зазначає, що пандемію прогресує.

"Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, в тому числі і до найгіршого сценарія", - заявив він.

З початку пандемії в країні підтвердили 309 107 випадків коронавірусу. Також одужали 129 533 людей (+3044).

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують пік епідемії вірусних захворювань в кінці листопада.

Нагадаємо, в Раді заявили, що дитячі садки і початкову школу з листопада не закриватимуть навіть при найгіршому сценарію.

Зазначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.

Крім того, в Україні вступили в силу оновлені зони карантину.