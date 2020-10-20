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МОЗ готується до найгіршого сценарію розвитку коронавірусу в Україні

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 12:17
МОЗ готується до найгіршого сценарію розвитку коронавірусу в Україні Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що міністерство готується до будь-якого розвитку подій щодо ситуації з коронавірусом. В тому числі, Україна готується до найгіршого сценарію.

Про це він заявив в Раді.

Він зазначає, що пандемію прогресує.

"Ми готуємося до будь-якого розвитку подій, в тому числі і до найгіршого сценарія", - заявив він.

З початку пандемії в країні підтвердили 309 107 випадків коронавірусу. Також одужали 129 533 людей (+3044).

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я прогнозують пік епідемії вірусних захворювань в кінці листопада.

Нагадаємо, в Раді заявили, що дитячі садки і початкову школу з листопада не закриватимуть навіть при найгіршому сценарію.

Зазначимо, пік епідемії вірусних захворювань в Україні очікують наприкінці листопада.

Крім того, в Україні вступили в силу оновлені зони карантину.

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