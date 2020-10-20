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Минздрав готовится к худшему сценарию развития коронавируса в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 12:17
Минздрав готовится к худшему сценарию развития коронавируса в Украине Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство готовится к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом. В том числе, Украина готовится к худшему сценарию.

Об этом он заявил в Раде.

Он отмечает, что пандемия прогрессирует.

"Мы готовимся к любому развитию событий, в том числе и к худшему сценарию", - заявил он.

С начала пандемии в стране подтвердили 309 107 случаев коронавируса. Также выздоровели 129 533 человек (+3044).

Ранее РБК-Украина писало, что в Минздраве прогнозируют пик эпидемии вирусных заболеваний в конце ноября.

В Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии.

Отметим, пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.

Кроме того, в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина.

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