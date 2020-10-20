Минздрав готовится к худшему сценарию развития коронавируса в Украине
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что министерство готовится к любому развитию событий относительно ситуации с коронавирусом. В том числе, Украина готовится к худшему сценарию.
Об этом он заявил в Раде.
Он отмечает, что пандемия прогрессирует.
"Мы готовимся к любому развитию событий, в том числе и к худшему сценарию", - заявил он.
С начала пандемии в стране подтвердили 309 107 случаев коронавируса. Также выздоровели 129 533 человек (+3044).
Ранее РБК-Украина писало, что в Минздраве прогнозируют пик эпидемии вирусных заболеваний в конце ноября.
В Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии.
Отметим, пик эпидемии вирусных заболеваний в Украине ожидают в конце ноября.
Кроме того, в Украине вступили в силу обновленные зоны карантина.