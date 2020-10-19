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У МОЗ назвали найгірший прогноз: 35 тисяч вірусних захворювань на добу

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 жовтня 2020 13:32
У МОЗ назвали найгірший прогноз: 35 тисяч вірусних захворювань на добу Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують 35 тисяч випадків вірусної захворюваності в Україні в добу в гіршому випадку. Прогноз включає як захворювання коронавірусом, так і грип.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив в. о. директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.

Згідно з прогнозом, така кількість захворювань можливо в кінці жовтня, початку листопада.

"Найгірший сценарій, який був порахований, він складається у 35 тисячах добової кількості випадків захворювання", - сказав Кузін.

Він зазначив, що сценарій в 20 тисяч нових випадків захворювання на добу цілком реалістичний.

"Зараз дуже важко робити якісь точні прогнози, але прогнози стосовно добової кількості 20 тисяч цілком реальні. Тому що ми вже зараз бачимо гострі респіраторні захворювання, інфекції. Цілком ймовірно, що якщо ті тренди, які зараз реєструються, будуть продовжуватися, то цифра в 20 тисяч цілком реальна", - додав Кузін.

За його словами, при поточному сценарії такі цифри можливі через три-чотири тижні.

Раніше РБК-Україна писало, що в МОЗ прогнозують пік епідемії вірусних захворювань в кінці листопада.

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили 4766 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні захворіли вже понад 300 тисяч осіб.

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