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МОЗ готує правову базу для відстеження хворих на COVID-19

Новость на русском → Київ, Понеділок 23 листопада 2020 23:25
МОЗ готує правову базу для відстеження хворих на COVID-19 Фото: Максим Степанов (прес-служба Моз)
Автор: Артур Родивилов

МОЗ України готує зміни до законодавства, щоб ввести в дію програму з відстеження хворих на COVID-19. Ефективність його роботи показали країни Азії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він зазначив, для того, щоб запрацював додаток, необхідно підготувати серйозну правову базу.

"Ми будемо готувати ці зміни та обговорювати з вами, коли буде сформована концепція відстеження хворих на COVID-19. Але я хочу підкреслити, що це працювало виключно в азійських країнах, але з точки зору епідеміології, це правильно", - заявив Степанов.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль представив п'ять основних цифрових рішень, спрямованих на боротьбу з COVID-19. Вони незабаром почнуть діяти.

Йдеться про цифровізацію і централізацію збору інформації про факти, підозри і випадки інфекційних захворювань; вдосконалення мобільного додатку "Дій вдома" з використанням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції.

Нагадаємо, раніше Степанов говорив, що МОЗ вимагатиме введення повного локдауну в Україні при щоденному виявленні 30 тисяч хворих.

Додамо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 11 тисяч нових випадків коронавірусу. За добу госпіталізовано понад 1100 хворих на COVID-19.

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