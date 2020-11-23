ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минздрав готовит правовую базу для отслеживания заболевших COVID-19

Новина українською → Киев, Понедельник 23 ноября 2020 23:25
Минздрав готовит правовую базу для отслеживания заболевших COVID-19 Фото: Максим Степанов (пресс-служба Минздрава)
Автор: Артур Родивилов

Минздрав Украины готовит изменения в законодательство, чтобы ввести в действие приложение по отслеживанию больных COVID-19. Эффективность его работы показали страны Азии.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, для того, чтобы заработало приложение, необходимо подготовить серьезную правовую базу.

"Мы будем готовить эти изменения и обсуждать с вами, когда будет сформирована концепция отслеживания больных COVID-19. Но я хочу подчеркнуть, что это работало исключительно в азиатских странах, но с точки зрения эпидемиологии, это правильно", - заявил Степанов.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль представил пять основных цифровых решений, направленных на борьбу с COVID-19. Они вскоре начнут действовать.

Речь идет о цифровизации и централизации сбора информации о фактах, подозрениях и случаях инфекционных заболеваний; совершенствовании мобильного приложения "Дій вдома" с использованием автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Напомним, ранее Степанов говорил, что Минздрав потребует ввода полного локдауна в Украине при ежедневном обнаружении 30 тысяч больных.

Добавим, за минувшие сутки в Украине зафиксировали почти 11 тысяч новых случаев коронавируса. За сутки госпитализированы более 1100 больных COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Министерство здравоохранения Украины Коронавирус
NEWS
Украина демонстрирует приверженность минским соглашениям, - МИД Франции
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Украина демонстрирует приверженность минским соглашениям, - МИД Франции
DAILY
Меры против мэров. Как центральная власть конфликтует с местной
Милан Лелич, Владислав Красинский Меры против мэров. Как центральная власть конфликтует с местной