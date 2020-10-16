Мінреінтеграції працює над законом про перехідний період на Донбасі

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над законопроектом про перехідний період на Донбасі після його деокупації. Складовою частиною цього документу стане перехідна судова система.

Про це в інтерв'ю хорватському виданню N1 розповів віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За словами віце-прем'єра, при розробці законопроекту Мінреінтеграції використовує хорватський досвід, але модель перехідного періоду буде новою.

"Наприклад, у Хорватії є досвід амністії осіб, які не вчиняли військових злочинів, і ті, хто вчинив злочин, як і раніше повинні були притягатися до відповідальності перед законом. Головна задача у перехідний період та для мирної реінтеграції - це встановлення довіри між людьми", - наголосив він.

Як пояснив Резніков, українська влада планує заздалегідь підготувати працівників майбутніх адміністрацій, які прийдуть на свої місця відразу після деокупації територій Луганської та Донецької областей.

"Це означає, що їх уже зараз потрібно реєструвати як адміністрацію міста, села, яке зараз під окупацією", - додав урядовець.

Нагадаємо, нещодавно Резніков заявляв, що Україні потрібна своя модель безпечної реінтеграції окупованих територій. Базою для неї може стати хорватська модель.