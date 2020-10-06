Україні потрібна своя модель безпечної реінтеграції, - Резніков

Україна та Хорватія обговорили ситуацію на Донбасі. Сторони дійшли висновку, що базою для реінтеграції Донбасу може стати хорватська модель.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Міністр тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков провів зустріч з Йошко Моричем - заступником міністра внутрішній справ Хорватії 1991-2000 років, заступником голови Національного комітету з реалізації програми встановлення довіри, прискореного повернення та нормалізації життя в постраждалих від війни районах Республіки Хорватія у 1998 році.

Також він провів зустріч з іншими авторами та організаторами державної політики мирної реінтеграції окупованих територій Хорватії.

Хорватські політики назвали ключові складові безпечної реінтеграції: демілітарізація і безпека, запровадження перехідного періоду, забезпечення поновлення майнових прав, соціально-гуманітарна політика, примирення між населенням.

"В рамках спілкування українська і хорватська делегації дійшли висновку, що хорватський досвід безпечної реінтеграції може стати базою для української, проте модель такої реінтеграції в України має бути своя",- йдеться у релізі.

Хорватська сторона вважає необхідним прийняти закон про амністію. За словами хорватських політиків, всі, хто вчиняв воєнні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності.

Відзначимо, Хорватія, яка головує в Раді ЄС, вітає угоду про припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, з 27 липня на Донбасі набув чинності режим повного припинення вогню.