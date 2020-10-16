ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мінреінтеграції працює над законом про перехідний період на Донбасі

Новость на русском → Загреб, П'ятниця 16 жовтня 2020 15:20
Мінреінтеграції працює над законом про перехідний період на Донбасі Фото: Олексій Резніков (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над законопроектом про перехідний період на Донбасі після його деокупації. Складовою частиною цього документу стане перехідна судова система.

Про це в інтерв'ю хорватському виданню N1 розповів віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

За словами віце-прем'єра, при розробці законопроекту Мінреінтеграції використовує хорватський досвід, але модель перехідного періоду буде новою.

"Наприклад, у Хорватії є досвід амністії осіб, які не вчиняли військових злочинів, і ті, хто вчинив злочин, як і раніше повинні були притягатися до відповідальності перед законом. Головна задача у перехідний період та для мирної реінтеграції - це встановлення довіри між людьми", - наголосив він.

Як пояснив Резніков, українська влада планує заздалегідь підготувати працівників майбутніх адміністрацій, які прийдуть на свої місця відразу після деокупації територій Луганської та Донецької областей.

"Це означає, що їх уже зараз потрібно реєструвати як адміністрацію міста, села, яке зараз під окупацією", - додав урядовець.

Нагадаємо, нещодавно Резніков заявляв, що Україні потрібна своя модель безпечної реінтеграції окупованих територій. Базою для неї може стати хорватська модель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас Алексей Резников переходный период
NEWS
МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося
РБК-Українаінформаційне агентство МОН оновило правила дистанційного навчання: що змінилося
DAILY
Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя