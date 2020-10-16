Минреинтеграции работает над законом о переходном периоде на Донбассе
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий работает над законопроектом о переходном периоде на Донбассе после его деоккупации. Составной частью этого документа станет переходная судебная система.
Об этом в интервью хорватскому изданию N1 рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.
По словам вице-премьера, при разработке законопроекта Минреинтеграции использует хорватский опыт, но модель переходного периода будет новой.
"Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, которые не совершали военных преступлений, и те, кто совершил преступление, по-прежнему должны были привлекаться к ответственности перед законом. Главная задача в переходный период и для мирной реинтеграции - это установление доверия между людьми", - подчеркнул он.
Как пояснил Резников, украинская власть планирует заранее подготовить будущих работников администраций, которые придут на свои места сразу после деоккупации территорий Луганской и Донецкой областей.
"Это означает, что их уже сейчас нужно регистрировать как администрацию города, села, которое сейчас под оккупацией", - добавил чиновник.
Напомним, недавно Резников заявлял, что Украине нужна своя модель безопасной реинтеграции оккупированных территорий. Базой для нее может стать хорватский модель.