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Мінкульт пояснив причину санкцій проти російського ритейлера "Вайлдберіз"

Автор: РБК-Україна

Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив санкції Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) проти російського ритейлера "Вайлдберіз". Він назвав це ще одним кроком у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ткаченка.

За його словами, ритейл з РФ "Вайлдберіз", який, в тому числі, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів – не працюватиме в Україні.

"Антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні. МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок – російські ОТТ-платформи", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, учора Зеленський підписав рішення Ради нацбезпеки і оборони України про введення санкцій. У санкційному, зокрема, списку опинився інтернет-магазин "Вайлдберіз" та його керівництво.

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Олександр Ткаченко