Мінкульт пояснив причину санкцій проти російського ритейлера "Вайлдберіз"

Міністр культури Олександр Ткаченко пояснив санкції Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) проти російського ритейлера "Вайлдберіз". Він назвав це ще одним кроком у боротьбі за очищення українського інформаційного простору від російської експансії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ткаченка .

За його словами, ритейл з РФ "Вайлдберіз", який, в тому числі, продавав російську пропаганду та форму російських солдатів – не працюватиме в Україні.

"Антиукраїнським тезам, книгам, наративам – не місце в Україні. МКІП робитиме все можливе, щоб протистояти інформаційним загрозам. Наступний крок – російські ОТТ-платформи", - сказав Ткаченко.