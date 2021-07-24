Минкульт объяснил причину санкций против российского ритейлера "Вайлдбериз"

Министр культуры Александр Ткаченко объяснил санкции Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) против российского ретейлера "Вайлдбериз". Он назвал это еще одним шагом в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Ткаченко.
По его словам, ритейл из РФ Wildberries, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат – не будет работать в Украине.
"Антиукраинским тезисам, книгам, нарративам – не место в Украине. МКИП будет делать все возможное, чтобы противостоять информационным угрозам. Следующий шаг – российские ОТТ-платформы", - сказал Ткаченко.
Напомним, вчера Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны Украины О введении санкций. В санкционном, в частности, списке оказался интернет-магазин Wildberries и его руководство.