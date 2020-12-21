Міненерго для Вітренка - випробувальний термін перед прем'єрством, - джерела

Юрія Вітренко планують призначити головою Міністерства енергетики. Це може стати випробувальним терміном перед прем'єрством.

Про це повідомляють джерела РБК-Україна в "Слузі народу", йдеться в матеріалі "Заплутані стосунки. Що відбувається між Зеленським і Коломойським".

"Вітренко зручний "профспілці великих споживачів електроенергії" в противагу "профспілці великих виробників електроенергії", - сказав співрозмовник, натякаючи на бізнес-інтереси найбільших українських олігархів.

Як повідомило джерело, український олігарх Ігор Коломойський визнає Вітренка як професіонала, але це не його людина.

"Вітренко встановить чіткі правила на ринках без преференцій якимось групам. Зокрема, знову запустить атомну енергетику", - сказав співрозмовник видання.

На вибір кандидатури Вітренка ніхто з олігархів не впливав, зазначило джерело в Офісі президента. За його словами, це рішення приймалося ситуативно.

Нагадаємо, Верховна рада провалила призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики.

Призначення Юрія Вітренко першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики повторно винесуть на голосування у січні.