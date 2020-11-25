МЗС Угорщини викликало посла України через інцидент на кордоні

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп. Причиною цьому є відмова угорському політику Іштвану Грежі у в'їзді в Україну.

Про це повідомляє Hungary Today.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто поінформував українського посла про обурення Угорщини, але сподівається на відновлення добрих відносин.

"Ми передали свій протест і сподіваємося, що одного дня Україна справді повернеться до пошуку спільних історій успіху та співпраці на основі взаємної поваги. Ми готові до цього", - сказав міністр.

За словами Сійярто, заборона на в'їзд для Грежі суперечить розвиткові дружби і пошуку спільного успіху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заборонила в'їзд двом чиновникам Угорщини через агітацію на Закарпатті. Вони закликали підтримати на виборах політичну силу "Партія угорців України".

Також в МЗС України пояснили, що Грежа в публічному просторі порушив положення Виборчого кодексу України, які забороняють іноземцям агітувати на виборах.

Євросоюз прохав врегулювати цей конфлікт за принципом добросусідських відносин.