RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МЗС Угорщини викликало посла України через інцидент на кордоні

Автор: Андрій Козловський

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп. Причиною цьому є відмова угорському політику Іштвану Грежі у в'їзді в Україну.

Про це повідомляє Hungary Today.

Міністр закордонних справ Петер Сійярто поінформував українського посла про обурення Угорщини, але сподівається на відновлення добрих відносин.

"Ми передали свій протест і сподіваємося, що одного дня Україна справді повернеться до пошуку спільних історій успіху та співпраці на основі взаємної поваги. Ми готові до цього", - сказав міністр.

За словами Сійярто, заборона на в'їзд для Грежі суперечить розвиткові дружби і пошуку спільного успіху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна заборонила в'їзд двом чиновникам Угорщини через агітацію на Закарпатті. Вони закликали підтримати на виборах політичну силу "Партія угорців України".

Також в МЗС України пояснили, що Грежа в публічному просторі порушив положення Виборчого кодексу України, які забороняють іноземцям агітувати на виборах.

Євросоюз прохав врегулювати цей конфлікт за принципом добросусідських відносин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Угорщина