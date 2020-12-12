RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МЗС України відреагував на нові санкції Росії: висловило протест

Автор: Роман Тверденко

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з розширенням санкційного списку проти українських політиків і громадських діячів. Цей факт підтвердив агресивну політику РФ.

Про це повідомляється на сайті МЗС України.

У відомстві зазначили, що залишають за собою право ввести відповідні заходи.

"МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України і представників українського суспільства. Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України у всіх її формах і проявах. Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування згідно з нормами і принципами міжнародного права", - сказано в заяві.

Також МЗС підкреслило, що Україна продовжуватиме всіляку протидію російської агресії і докладе всі зусилля для припинення окупації Донбасу і Криму.

Нагадаємо, на цьому тижні уряд Росії розширив список проти України. У розширений список увійшли 849 осіб. Серед них народні депутати України, включаючи голову Верховної ради Дмитра Разумкова.

Також у четвер Євросоюз продовжив на півроку економічні санкції проти Росії. Вони пов'язані з окупацією Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська Федерація