МЗС України відреагував на нові санкції Росії: висловило протест
Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з розширенням санкційного списку проти українських політиків і громадських діячів. Цей факт підтвердив агресивну політику РФ.
Про це повідомляється на сайті МЗС України.
У відомстві зазначили, що залишають за собою право ввести відповідні заходи.
"МЗС України рішуче засуджує спробу тиску на народних депутатів України і представників українського суспільства. Цей протиправний крок є продовженням Російською Федерацією агресії проти України у всіх її формах і проявах. Українська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів реагування згідно з нормами і принципами міжнародного права", - сказано в заяві.
Також МЗС підкреслило, що Україна продовжуватиме всіляку протидію російської агресії і докладе всі зусилля для припинення окупації Донбасу і Криму.
Нагадаємо, на цьому тижні уряд Росії розширив список проти України. У розширений список увійшли 849 осіб. Серед них народні депутати України, включаючи голову Верховної ради Дмитра Разумкова.
Також у четвер Євросоюз продовжив на півроку економічні санкції проти Росії. Вони пов'язані з окупацією Криму.