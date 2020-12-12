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МИД Украины отреагировал на новые санкции России: выразил протест

Новина українською → Киев, Суббота 12 декабря 2020 18:20
МИД Украины отреагировал на новые санкции России: выразил протест Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с расширением санкционного списка против украинских политиков и общественных деятелей. Этот факт вновь подтвердил агрессивную политику РФ.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

В ведомстве отметили, что оставляют за собой право ввести ответные меры.

"МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества. Этот противоправный шаг является продолжением Российской Федерацией агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права", - сказано в заявлении.

Также МИД подчеркнул, что Украина будет продолжать всевозможное противодействие российской агрессии и приложит все усилия для прекращения оккупации Донбасса и Крыма.

Напомним, на этой неделе правительство России расширило список против Украины. В расширенный список вошли 849 человек. Среди них народные депутаты Украины, включая главу Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Также в четверг Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России. Они связаны с оккупацией Крыма.

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