RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МЗС розповіли про підготовку телефонної розмови Зеленського з Байденом

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про підготовку телефонної розмови між українським президентом Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом. Кулеба зазначив, що контакти з новою адміністрацією США активно розвиваються.

Про це йшлося на брифінгу в Києві.

За словами Кулеби, українське посольство у Вашингтоні щодня підтримує контакт з Радою національної безпеки США.

"Контакти між Україною та новою адміністрацією президента Байдена вже активно розвиваються... Тому взаємодія вже налагоджена. І одне з питань, над яким ми активно працюємо - це організація телефонної розмови між президентами Зеленським і Байденом", - сказав міністр.

Зазначимо, Байден вже провів першу телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої згадував війну в Україні. Однак розмови з Зеленським ще не було.

Нагадаємо, на початку лютого Кулеба розповів, що Україна та США обговорили можливість першої телефонної розмови Зеленського і Байдена, але дату контакту двох президентів ще не визначено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийМЗСДжозеф БайденДмитро Кулебателефонный разговор
Читайте також
Кулеба закликав ЄС ввести санкції проти Росії за порушення прав людини в Криму
Зеленський схвалив закон, необхідний для завершення демаркації держкордону
Прогноз погоди