В МИД рассказали о подготовке телефонного разговора Зеленского с Байденом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке телефонного разговора между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Кулеба отметил, что контакты с новой администрацией США активно развиваются.

Об этом шла речь на брифинге в Киеве .

По словам Кулебы, украинское посольство в Вашингтоне ежедневно поддерживает контакт с Советом национальной безопасности США.

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются... Поэтому взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал министр.

Отметим, Байден уже провел первую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, во время которой вспоминал войну в Украине. Однако разговора с Зеленским еще не было.