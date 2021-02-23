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В МИД рассказали о подготовке телефонного разговора Зеленского с Байденом

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о подготовке телефонного разговора между украинским президентом Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Кулеба отметил, что контакты с новой администрацией США активно развиваются.

Об этом шла речь на брифинге в Киеве.

По словам Кулебы, украинское посольство в Вашингтоне ежедневно поддерживает контакт с Советом национальной безопасности США.

"Контакты между Украиной и новой администрацией президента Байдена уже активно развиваются... Поэтому взаимодействие уже налажено. И один из вопросов, над которым мы активно работаем - это организация телефонного разговора между президентами Зеленским и Байденом", - сказал министр.

Отметим, Байден уже провел первую телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, во время которой вспоминал войну в Украине. Однако разговора с Зеленским еще не было.

Напомним, в начале февраля Кулеба рассказал, что Украина и США обсудили возможность первого телефонного разговора Зеленского и Байдена, но дату контакта двух президентов еще не определен.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийМИД УкраиныДжозеф БайденДмитрий Кулебателефонный разговор
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