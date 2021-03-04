В МЗС відповіли Кремлю на "червону лінію": припиніть перекладати відповідальність

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про наближення Києва до "небезпечної лінії" в конфлікті на Донбасі. У міністерстві порадили Росії припинити перекладати відповідальність на інших.

Про це йдеться в коментарі прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка для РБК-Україна.

"Росія має нарешті припинити перекладати відповідальність на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов’язання. Риторика про наближення до "небезпечної лінії" лягає в логіку війни, від якої досі не можуть відмовитися в Кремлі", - сказав він.

У міністерстві зазначили, що Москва повинна дати вказівку підконтрольним бойовикам дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі.

"Не Німеччину і Францію потрібно закликати використати свій вплив, а дати вказівку контрольованим Москвою збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати діяльність ТКГ та фіналізувати довгоочікувані рішення для поліпшення життя мешканців по обидві лінії розмежування", - наголосив Ніколенко.

Представник МЗС додав, що Україна максимально налаштована на досягнення прогресу у врегулюванні на Донбасі, проте МЗС "не бачить готовності Росії до конструктиву".