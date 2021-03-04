ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В МЗС відповіли Кремлю на "червону лінію": припиніть перекладати відповідальність

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 19:24
В МЗС відповіли Кремлю на "червону лінію": припиніть перекладати відповідальність Фото: Олег Ніколенко (facebook.com/oleg.nikolenko.50)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова про наближення Києва до "небезпечної лінії" в конфлікті на Донбасі. У міністерстві порадили Росії припинити перекладати відповідальність на інших.

Про це йдеться в коментарі прес-секретаря МЗС Олега Ніколенка для РБК-Україна.

"Росія має нарешті припинити перекладати відповідальність на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов’язання. Риторика про наближення до "небезпечної лінії" лягає в логіку війни, від якої досі не можуть відмовитися в Кремлі", - сказав він.

У міністерстві зазначили, що Москва повинна дати вказівку підконтрольним бойовикам дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі.

"Не Німеччину і Францію потрібно закликати використати свій вплив, а дати вказівку контрольованим Москвою збройним формуванням дотримуватися режиму припинення вогню, розблокувати діяльність ТКГ та фіналізувати довгоочікувані рішення для поліпшення життя мешканців по обидві лінії розмежування", - наголосив Ніколенко.

Представник МЗС додав, що Україна максимально налаштована на досягнення прогресу у врегулюванні на Донбасі, проте МЗС "не бачить готовності Росії до конструктиву".

Нагадаємо, у Кремлі сьогодні заявили, що Україна наближається до "небезпечної лінії" в конфлікті на Донбасі. Під "небезпечною лінією" в Росії мають на увазі відновлення повноформатних бойових дій.

Додамо, в командуванні ООС попереджають про можливе подальше загострення ситуації на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика МЗС Донбас Кремль
NEWS
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Януковича та його оточення
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"