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В МИД ответили Кремлю на "красную линию": прекратите перекладывать ответственность

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 19:24
В МИД ответили Кремлю на "красную линию": прекратите перекладывать ответственность Фото: Олег Николенко (facebook.com/oleg.nikolenko.50)
Автор: РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о приближении Киева к "опасной линии" в конфликте на Донбассе. В министерстве посоветовали России прекратить перекладывать ответственность на других.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Олега Николенко для РБК-Украина.

"Россия должна наконец прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять взятые на себя мирные обязательства. Риторика о приближении к "опасной линии" ложится в логику войны, от которой до сих пор не могут отказаться в Кремле", - сказал он.

В министерстве отметили, что Москва должна дать указание подконтрольным боевикам придерживаться режима прекращения огня на Донбассе.

"Не Германию и Францию нужно призывать использовать свое влияние, а дать указание контролируемым Москвой вооруженным формированиям соблюдать режим прекращения огня, разблокировать деятельность ТКГ и финализировать долгожданные решения для улучшения жизни жителей по обе линии разграничения", - отметил Николенко.

Представитель МИД добавил, что Украина максимально настроена на достижение прогресса в урегулировании на Донбассе, однако МИД "не видит готовности России к конструктиву".

Напомним, в Кремле сегодня заявили, что Украина приближается к "опасной линии" в конфликте на Донбассе. Под "опасной линией" в России подразумевают возобновление полноформатных боевых действий.

Добавим, в командовании ООС предупреждают о возможном дальнейшем обострении ситуации в Донбассе.

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