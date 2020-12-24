МЗС обіцяє блокувати участь іноземної компанії в опрісненні води в Криму

Окупаційна "влада" Криму хоче залучити до будівництва опріснювачів води велику міжнародну компанію. Україна буде блокувати реалізацію такого проекту.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Таким чином він відреагував на нещодавні заяви окупантів щодо планів з забезпечення Криму питною водою.

"Раніше була заява незаконної окупаційної "влади" в Криму щодо залучення великої міжнародної компанії для реалізації технології опріснення води. Ми обов'язково знайдемо цю компанію та будемо їй заважати реалізувати цей проект", - наголосив Кулеба.

Зазначимо, до цього так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що реалізація проекту з опріснення води на окупованому півострові почнеться вже 1 січня. Він вважає, що будівництво опріснювальної установки триватиме близько 15 місяців.

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Криму заявили, що півострів не має технічних можливостей, щоб приймати воду з України. Окупанти хочуть самі впоратися з проблемами води в Криму.

Крім того, в Кабміні заявили, що Україна відновить постачання води в Крим тільки після його деокупації. Однак воду в Крим можуть відправити у цистернах, якщо ООН і Червоний Хрест заявлять про гуманітарну катастрофу.