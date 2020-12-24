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МИД обещает блокировать участие иностранной компании в опреснении воды в Крыму

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 22:24
МИД обещает блокировать участие иностранной компании в опреснении воды в Крыму Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Оккупационные "власти" Крыма хотят привлечь к строительству опреснителей воды крупную международную компанию. Украина будет блокировать реализацию такого проекта.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Таким образом он отреагировал на недавние заявления оккупантов относительно планов по обеспечению Крыма питьевой водой.

"Ранее было заявление незаконных оккупационных "властей" в Крыму о привлечении крупной международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем ей мешать реализовать этот проект", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, до этого так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что реализация проекта по опреснению воды на оккупированном полуострове начнется уже 1 января. Он считает, что строительство опреснительной установки продлится около 15 месяцев.

Напомним, недавно в оккупированном Крыму заявили, что полуостров не имеет технических возможностей, чтобы принимать воду с Украины. Оккупанты хотят сами справиться с проблемами воды в Крыму.

Кроме того, в Кабмине заявили, что Украина возобновит поставки воды в Крым только после его деоккупации. Однако воду в Крым могут отправить в цистернах, если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе.

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