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У МЗС назвали пріоритети України у зовнішній політиці на 2021 рік

Новость на русском → Київ, Середа 16 грудня 2020 13:25
У МЗС назвали пріоритети України у зовнішній політиці на 2021 рік Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Одним з головних пріоритетів роботи Міністерства закордонних справ у 2021 році буде запуск "Кримської платформи". Також в МЗС планують підвищити взаємодію з українцями за кордоном більш предметно почати роботу на нових напрямках.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час конференції "Дипломатія 2021: пріоритети влади, очікування суспільства".

"Серед пріоритетів 2021 тема протидії російської агресії на всіх фронтах, безумовно, буде. Це буде рік запуску "Кримської платформи" - це буде новий елемент у всій архітектурі протидії російської агресії. Це буде рік закордонних українців - ми будемо дуже серйозно працювати над підвищенням ефективності взаємовідносин з українцями за кордоном", - сказав Кулеба.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз вивчить пропозицію України про створення міжнародної Кримської платформи. Також в Брюсселі вивчать можливість створення посади спецпредставника ЄС по Криму.

Також Кулеба повідомляв, що діалог з Росією необхідний для побудови стратегії. Однак Україна поки не готова до цього.

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