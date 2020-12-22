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МЗС назвав російську допомогу ОРДЛО порушенням законів України

Автор: РБК-Україна

Так звана підтримка Російською Федерацією окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) є порушенням законів України. Москва могла б допомогти Донбасу, вивівши свої війська з української території.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Відзначимо, минулого тижня президент Росії Володимир Путін заявив, що продовжить нарощувати підтримку окупованого Донбасу в економічній, соціальній і політичній сферах.

"Російська Федерація дійсно може допомогти Донбасу, якщо припинить грубо порушувати норми міжнародного права - припинити агресію проти України, виведе свої війська і найманців з тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях", - зазначив Ніколенко.

У МЗС України розглядають таку "допомогу" і "гуманітарні конвої" без офіційної згоди України як грубе порушення українського законодавства, її суверенітету і територіальної цілісності.

Крім того, у міністерстві зазначають, що переговори Тристоронньої контактної групи і реалізація домовленостей "нормандської четвірки" заблоковані з вини Росії.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що українська сторона вже працює за планом "Б" по Донбасу.

Також стало відомо, що Україна запустить інтернет-портал про ОРДЛО і окупований Крим.

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