Меркель назвала ісламський тероризм спільним ворогом для всіх
Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила співчуття рідним загиблих в результаті теракту в Відні. Вона також побажала всім пораненим якнайшвидшого одужання.
Заяву розмістив в Twitter офіційний представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт.
"Ісламський тероризм - наш спільний ворог. Боротьба проти цих вбивць і їх підбурювачів - наша спільна боротьба", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц назвав стрілянину у Відні "жахливим терористичним нападом".
Зазначимо, під час стрілянини біля синагоги в центрі Відня невідомі захопили в заручники відвідувачів ресторану в іншому районі австрійської столиці.
Міністерство внутрішніх справ Австрії підтвердило загибель чотирьох осіб в результаті теракту у Відні. Ще 17 людей постраждали.
Голова МВС Австрії Карл Нехаммер заявив, що стрілянина у Відні є терактом.
Також РБК-Україна писало, що джихадисти заявили про свою причетність до нападів у Відні.
Крім того, днями в Ніцці озброєний ножем чоловік напав на людей поблизу церкви.
Крім теракту в Ніцці, у Франції запобігли ще кілька нападів, зокрема, в Авіньйоні, Ліоні та передмісті Парижа. У країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози, буде посилена охорона шкіл і церков.