Меркель назвала ісламський тероризм спільним ворогом для всіх

Канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила співчуття рідним загиблих в результаті теракту в Відні. Вона також побажала всім пораненим якнайшвидшого одужання.

Заяву розмістив в Twitter офіційний представник Кабміну ФРН Штеффен Зайберт.

"Ісламський тероризм - наш спільний ворог. Боротьба проти цих вбивць і їх підбурювачів - наша спільна боротьба", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц назвав стрілянину у Відні "жахливим терористичним нападом".

Зазначимо, під час стрілянини біля синагоги в центрі Відня невідомі захопили в заручники відвідувачів ресторану в іншому районі австрійської столиці.

Міністерство внутрішніх справ Австрії підтвердило загибель чотирьох осіб в результаті теракту у Відні. Ще 17 людей постраждали.

Голова МВС Австрії Карл Нехаммер заявив, що стрілянина у Відні є терактом.

Також РБК-Україна писало, що джихадисти заявили про свою причетність до нападів у Відні.

Крім того, днями в Ніцці озброєний ножем чоловік напав на людей поблизу церкви.

Крім теракту в Ніцці, у Франції запобігли ще кілька нападів, зокрема, в Авіньйоні, Ліоні та передмісті Парижа. У країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози, буде посилена охорона шкіл і церков.