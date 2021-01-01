Меркель не буде йти у канцлери Німеччини

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила з традиційним новорічним зверненням до громадян країни. Вона більше не буде балотуватися в канцлери Німеччини.

Про це заявила у відеозверненні.

Меркель заявила, що ніколи за 15 років перебування при владі не проживала рік так важко і не покладала так багато надій на наступний рік. Причиною є пандемія.

"Через дев'ять місяців відбудуться загальні федеральні вибори, і я не буду балотуватися на переобрання. Сьогодні я, мабуть, останній раз звертаюся до вас під Новий рік як федеральний канцлер", - зазначила вона.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель покинула пост лідера партії - Християнсько-демократичного союзу. Зазначимо, що Ангела Меркель очолювала партію протягом 18 років, 13 з них - на посаді канцлера країни.

Як писало Reuters, в політичних колах Німеччини прогнозують, що новий голова партії з великою ймовірністю може стати наступним канцлером Німеччини. Делегати з'їзду Християнсько-демократичного союзу у другому турі обрали новим лідером генерального секретаря партії Аннегрет Крамп-Карренбауэр.