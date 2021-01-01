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Меркель не будет идти в канцлеры Германии

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Она больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии.

Об этом она заявила в видеообращении.

Меркель заявила, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год. Причиной является пандемия.

"Через девять месяцев состоятся всеобщие федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на переизбрание. Сегодня я, вероятно, в последний раз обращаюсь к вам под Новый год как федеральный канцлер", - отметила она.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост лидера партии - Христианско-демократического союза. Отметим, что Ангела Меркель возглавляла партию в течение 18 лет, 13 из них - на посту канцлера страны.

Как писало Reuters, в политических кругах Германии прогнозируют, что новый глава партии с большой вероятностью может стать следующим канцлером Германии. Делегаты съезда Христианско-демократического союза во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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