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У мера Умані підтвердили COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

У мера Умані Олександра Цебрія сьогодні, 8 жовтня, підтвердили захворювання на COVID-19. Сьогодні він отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це Цебрій повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зараз міський голова перебуває на лікуванні у відділенні Уманської інфекційної лікарні.

"Хочу повідомити, що не зважаючи на позитивний результат тесту я продовжую передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови міста Умань", - додав він.

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Зазначимо, нещодавно Цебрій повідомив, що потрапив до лікарні з симптомами коронавірусу. У нього брали зразки для тесту на коронавірус, щоб встановити діагноз.

Нагадаємо, раніше коронавірус діагностували у голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Також РБК-Україна писало про захворювання на COVID-19 народних депутатів Нестора Шуфрича та Ігоря Палиці.

Крім того, коронавірусом заразився п'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко

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