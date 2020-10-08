У мера Умані підтвердили COVID-19

У мера Умані Олександра Цебрія сьогодні, 8 жовтня, підтвердили захворювання на COVID-19. Сьогодні він отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це Цебрій повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зараз міський голова перебуває на лікуванні у відділенні Уманської інфекційної лікарні.

"Хочу повідомити, що не зважаючи на позитивний результат тесту я продовжую передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови міста Умань", - додав він.

Зазначимо, нещодавно Цебрій повідомив, що потрапив до лікарні з симптомами коронавірусу. У нього брали зразки для тесту на коронавірус, щоб встановити діагноз.

Нагадаємо, раніше коронавірус діагностували у голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Також РБК-Україна писало про захворювання на COVID-19 народних депутатів Нестора Шуфрича та Ігоря Палиці.

Крім того, коронавірусом заразився п'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко