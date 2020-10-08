У мэра Умани подтвердили COVID-19

У мэра Умани Александра Цебрия сегодня, 8 октября, подтвердили заболевание COVID-19. Сегодня он получил положительный тест на коронавирус.

Об этом Цебрий сообщил на своей странице в Facebook.

Сейчас мэр находится на лечении в отделении Уманской инфекционной больницы.

"Хочу сообщить, что несмотря на положительный результат теста я продолжаю предвыборную кампанию, как кандидат на должность городского головы города Умань", - добавил он.

Отметим, недавно Цебрий сообщил, что попал в больницу с симптомами коронавируса. У него брали образцы для теста на коронавирус, чтобы установить диагноз.

Напомним, ранее коронавирус диагностировали у главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева.

Также РБК-Украина писало о заболевании COVID-19 народных депутатов Нестора Шуфрича и Игоря Палицы.

Кроме того, коронавирусом заразился пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко