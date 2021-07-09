Медведчук залишається під домашнім арештом ще на два місяці

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народному депутату Віктору Медведчуку. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня. Йому заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.

Нагадаємо, 13 травня суд обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту. Як повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора, наступного дня політику одягли електронний браслет.

Коли Медведчуку обирали запобіжний захід, сторона обвинувачення просила суд відправити парламетарія в СІЗО до 10 липня з правом застави у розмірі 300 млн гривень. Однак, його відправили під домашній арешт.

У прокуратурі також зазначали, що у разі доведення провини Медведчуку загрожуватиме до 15 років в'язниці.