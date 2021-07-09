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Медведчук залишається під домашнім арештом ще на два місяці

Автор: Анастасія Рокитна

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народному депутату Віктору Медведчуку. Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Медведчука залишили під домашнім арештом до 7 вересня. Йому заборонено залишати місце проживання, за винятком необхідності надання медичної допомоги.

Також надеп зобов'язаний:

  • прибувати до органу досудового розслідування, суду чи прокуратури за кожною вимогою;
  • не виїжджати з міста Києва та області без дозволу прокурора або суду;
  • утриматися від спілкування з підозрюваними або свідками;
  • здати паспорти для виїзду за кордон.

Рішення суду можуть оскаржити протягом п'яти днів.

Нардепа підозрюють в:

  • замаху на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, в 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передачі російським спецслужбам відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році Медведчук передав відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнській діяльності (Медведчука підозрюють у намірі створити інфраструктуру впливу через українців, які працюють у РФ).

Нагадаємо, 13 травня суд обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту. Як повідомили РБК-Україна в Офісі генпрокурора, наступного дня політику одягли електронний браслет.

Коли Медведчуку обирали запобіжний захід, сторона обвинувачення просила суд відправити парламетарія в СІЗО до 10 липня з правом застави у розмірі 300 млн гривень. Однак, його відправили під домашній арешт.

У прокуратурі також зазначали, що у разі доведення провини Медведчуку загрожуватиме до 15 років в'язниці.

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Віктор Медведчукарешт