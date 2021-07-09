Медведчук остается под домашним арестом еще на два месяца

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Медведчука оставили под домашним арестом до 7 сентября. Ему запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи.
Также надеп обязан:
Решение суда могут обжаловать в течение пяти дней.
Нардепа подозревают в:
Напомним, 13 мая суд избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного ареста. Как сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора, на следующий день политику одели электронный браслет.
Когда Медведчуку избирали меру пресечения, cторона обвинения просила суд отправить парламетария в СИЗО до 10 июля с правом залога в размере 300 млн гривен. Однако, его отправили под домашний арест.
В прокуратуре также отмечали, что в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет тюрьмы.