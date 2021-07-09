UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Медведчук остается под домашним арестом еще на два месяца

Автор: Анастасия Рокитна

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест народному депутату Виктору Медведчуку. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Медведчука оставили под домашним арестом до 7 сентября. Ему запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи.

Также надеп обязан:

  • прибывать в орган досудебного расследования, суд или прокуратуру по каждому требованию;
  • не выезжать из города Киева и области без разрешения прокурора или суда;
  • воздержаться от общения с подозреваемыми или свидетелями;
  • сдать паспорта для выезда за границу.

Решение суда могут обжаловать в течение пяти дней.

Нардепа подозревают в:

  • покушении на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);
  • передаче российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук передал сведения о секретном подразделении украинской армии);
  • антиукраинской деятельности (Медведчука подозревают в намерении создать инфраструктуру влияния через украинцев, работающих в РФ).

Напомним, 13 мая суд избрал Виктору Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного ареста. Как сообщили РБК-Украина в Офисе генпрокурора, на следующий день политику одели электронный браслет.

Когда Медведчуку избирали меру пресечения, cторона обвинения просила суд отправить парламетария в СИЗО до 10 июля с правом залога в размере 300 млн гривен. Однако, его отправили под домашний арест.

В прокуратуре также отмечали, что в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет тюрьмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Медведчукарест