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Масштабні пожежі в Луганській області: Рада створила ТСК

Новость на русском → Україна, Середа 02 грудня 2020 14:04
Масштабні пожежі в Луганській області: Рада створила ТСК Фото: пожежі в Луганській області (facebook.com_lugdsns)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада України схвалила створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування масштабних пожеж у Луганській області. За це проголосували 258 парламентаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У відповідній постанові визначені основні завдання комісії:

  • з’ясування реальних причин виникнення у 2020 році масових пожеж на території Луганської області, яка підконтрольна українській владі;
  • дослідження ефективності управлінських рішень обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і Луганської обласної держадміністрації - Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо організації процесу локалізації та протидії пожежам, евакуації осіб;
  • розслідування фактів зловживань та/або дій/бездіяльності керівництва облуправління ДСНС, Луганської ОДА щодо здійснення запобіжних заходів після пожежі, які б унеможливили розповсюдження пожеж на великі території не тільки лісових масивів, але і населених пунктів.

Главою ТСК обрано народного депутата Руслана Горбенка (фракція "Слуга народу"), його заступником став Сергій Вельможний (депутатська група "Довіра").

Нагадаємо, в кінці листопада регламентний комітет Ради підтримав створення цієї ТСК.

Як писало РБК-Україна, слідчі Державного бюро розслідувань встановили нові причини, які могли призвести до пожежі в Луганській області.

Відзначимо, сім'ям загиблих при пожежі уряд повинен виплатити по 200 тисяч гривень допомоги.

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