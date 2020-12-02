Масштабные пожары в Луганской области: Рада создала ВСК
Фото: пожары в Луганской области (facebook.com_lugdsns)
Верховная рада Украины одобрила создание Временной следственной комиссии по расследованию масштабных пожаров в Луганской области. За это проголосовали 258 парламентариев.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В соответствующем постановлении определены основные задачи комиссии:
- выяснение реальных причин возникновения в 2020 году массовых пожаров на территории Луганской области, подконтрольной украинской власти;
- исследование эффективности управленческих решений областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной госадминистрации - Луганской областной военно-гражданской администрации по организации процесса локализации и противодействия пожарам, эвакуации лиц;
- расследование фактов злоупотреблений и/или действий/бездействия руководства облуправления ГСЧС, Луганской ОГА по поводу принятых мер после пожара, которые бы сделали невозможным распространение пожаров на большие территории не только лесных массивов, но и населенных пунктов.
Главой ВСК избран народный депутат Руслана Горбенко (фракция "Слуга народа"), его заместителем стал Сергей Вельможный (депутатская группа "Довіра").
Напомним, в конце ноября регламентный комитет Рады поддержал создание этой ВСК.
Как писало РБК-Украина, следователи Государственного бюро расследований установили новые причины, которые могли привести к пожару в Луганской области.
Отметим, семьям погибших при пожаре правительство должно выплатить по 200 тысяч гривен помощи.