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Маркарова про призначення послом України в США: маю багато ідей щодо посилення співпраці

Новость на русском → П'ятниця 26 лютого 2021 05:24
Маркарова про призначення послом України в США: маю багато ідей щодо посилення співпраці Фото: Оксана Маркарова (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала своє призначення. Вона очікує поглиблення співпраці України зі Сполученими Штатами.

Про це Маркарова сказала в коментарі "Голосу Америки".

За її словами, США - не тільки стратегічний партнер України, але і країна, з якою ми пов'язані спільними цінностями.

"У нас спільні демократичні цінності і спільне прагнення зробити Україну сильною, захистити її від агресора, відновити її цілісність і підтримати трансформацію в сучасну інноваційну країну. Тому що економічно потужна демократична Україна, з сильними інституціями та справедливим правосуддям, член НАТО та ЄС - це не тільки мрія і вимога наших громадян, але й гарантія безпеки і розвитку всього чорноморського регіону і Європи", - сказала Маркарова.

Також посол вважає важливою підтримку Києва з боку американського уряду та обох партій у Конгресі.

"У мене як у посла дуже багато ідей, як зробити нашу співпрацю ще цікавішою і результативнішою, і я розраховую на підтримку всіх американських українців та друзів України у цій справі", - додала Маркарова.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський призначив посла України в США. Ним стала колишня міністр фінансів Оксана Маркарова.

Як писало РБК-Україна, кандидатуру Маркарової на посаду керівника українського посольства в США запропонував міністр Кулеба.

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Маркарова про призначення послом України в США: маю багато ідей щодо посилення співпраці
Маркарова про призначення послом України в США: маю багато ідей щодо посилення співпраці
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