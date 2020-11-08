Малюська: українців не будуть штрафувати за відсутність маски на вулиці

З прийняттям нового закону про штрафи за порушення карантину в Україні за відсутність маски на вулиці не будуть штрафувати. Також штрафувати не будуть неповнолітніх.

Про це у своєму зверненні у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, штрафи від 17 до 34 тисяч гривень за порушення будь-яких правил карантину були несправедливими, оскільки не всі порушники могли їх сплатити. Щоб врегулювати ці питання, 6 листопада Верховна рада встановила штрафи за носіння маски в громадських місцях і транспорті в розмірі від 170 до 255 гривень.

"При цьому застосування такого штрафу буде швидким: його накладатиме поліцейський, представник санітарно-епідеміологічної служби або органів місцевого самоврядування одразу ж на місці. Зауважу, що такі штрафи не будуть застосовуватися до неповнолітніх, а також за не носіння маски на вулиці", - додав Малюська.

Нагадаємо, згідно з цим законом, штрафувати будуть в тому числі за неправильне носіння маски, яка обов'язково має закривати ніс і рот.

Крім того, на цьому тижні Київ посилив контроль масочного режиму в метро.