Ляшко: наслідки пандемії для охорони здоров'я будуть жахливими

Наслідки пандемії COVID-19 для української системи охорони здоров'я будуть жахливими. Це пов'язано з тим, що на сьогодні вона перевантажена.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Віддалені наслідки цієї пандемії для системи охорони здоров'я будуть жахливими. Антибіотикорезистентність внаслідок неконтрольованого вживання антибіотиків зараз, онкологія, серцево-судинні ... Втрата сьогоднішньої ранньої діагностики через перевантаженість системи охорони здоров'я... через рік-через два наслідки будуть", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявив, що глобальний механізм COVAX підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу. П'ята частина населення країни отримає її безкоштовно.

Він також зазначив, що одна доза вакцини від коронавірусу для України може коштувати сім доларів. А курс вакцинації - 14 доларів. Угода за системою COVAX передбачає виділення восьми мільйонів доз для України безкоштовно, але Київ ще зможе закупити додаткові дози за спеціальною ціною.