Ляшко: последствия пандемии для здравоохранения будут ужасными

Последствия пандемии COVID-19 для украинской системы здравоохранения будут ужасными. Это связано с тем, что на сегодня она перегружена.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Отдаленные последствия этой пандемии для системы здравоохранения будут ужасными. Антибиотикорезистентность вследствие неконтролируемого употребления антибиотиков сейчас, онкология, сердечно-сосудистые … Потеря сегодняшней ранней диагностики из-за перегруженности системы здравоохранения… через год-через два последствия будут", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса. Пятая часть населения страны получит ее бесплатно.

Он также отметил, что одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить семь долларов. А курс вакцинации - 14 долларов. Соглашение по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины бесплатно, но Киев еще сможет закупить дополнительные дозы по специальной цене.