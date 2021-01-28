Лукашенко про затримання "терористів": намагалися підривати будинки та вулиці

Затримання так званих "терористів" у Білорусі стало наслідком роботи спецслужб. Затримані підозрюються у нібито підготовці терористичних актів.

Про це на нараді заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

"Є незгодні, зрозуміло. Але є ж порушники закону. Під це підлізли багато хто, і особливо бойовики - групи. Ось з часом Комітет держбезпеки оприлюднить факти, як намагалися не просто підірвати обстановку морально якось, ще якось, а як намагалися підривати будинки та вулиці у нас в країні, і звідки йшли боєприпаси, вибухівка", - заявив Лукашенко.

За його словами, спецслужби повністю відновили ланцюжки підготовки терактів, а також затримали тих, хто "водив бойовиків через кордон".

"Деякі (конкретні імена, - ред.) вже відомі. Я думаю, з часом, найближчим часом, ми вже готові будемо це продемонструвати нашому суспільству", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, в грудні 2020 року Лукашенко заявив про затримання нібито групи "терористів", яка везла тонни зброї через територію України.

У МЗС України заявили, що ці слова не відповідають дійсності. Офіційний Київ назвав ці звинувачення частиною звичної риторики невизнаного президента Білорусі