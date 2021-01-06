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Лукашенко про відносини з Путіним: не відчуваю такого до Зеленського

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав другом президента РФ Володимира Путіна. Він не відчуває такого до глави України Володимира Зеленського.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Дійові особи".

"Так, я його (Путіна, - ред.) вважаю своїм другом", - сказав Лукашенко.

Однак, подібних почуттів він не має до керівника України Володимира Зеленського.

"Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Але з коліна б я з ним не вітався", - сказав президент Білорусі.

Також, за його словами, Мінськ збирається вибудовувати відносини з Вашингтоном.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за позицію Києва щодо ситуації в Білорусі.

Раніше президент України Володимир Зеленський скасував візит Білорусь у жовтні 2020 року.

Відносини між країнами погіршилися після виборів президента Білорусі. Україна не визнала легітимність Олександра Лукашенка, а Зеленський закликає його піти на діалог з народом.

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