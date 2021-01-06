Лукашенко про відносини з Путіним: не відчуваю такого до Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав другом президента РФ Володимира Путіна. Він не відчуває такого до глави України Володимира Зеленського.
Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Дійові особи".
"Так, я його (Путіна, - ред.) вважаю своїм другом", - сказав Лукашенко.
Однак, подібних почуттів він не має до керівника України Володимира Зеленського.
"Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Але з коліна б я з ним не вітався", - сказав президент Білорусі.
Також, за його словами, Мінськ збирається вибудовувати відносини з Вашингтоном.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко розкритикував українського лідера Володимира Зеленського за позицію Києва щодо ситуації в Білорусі.
Раніше президент України Володимир Зеленський скасував візит Білорусь у жовтні 2020 року.
Відносини між країнами погіршилися після виборів президента Білорусі. Україна не визнала легітимність Олександра Лукашенка, а Зеленський закликає його піти на діалог з народом.