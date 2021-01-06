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Лукашенко об отношениях с Путиным: не испытываю такого к Зеленскому

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента РФ Владимира Путина. Он не испытывает таких чувств к главе Украины Владимиру Зеленскому.

Об это он заявил в интервью программе "Действующие лица".

"Да, я его (Путина, - ред.) считаю своим другом", - сказал Лукашенко.

Однако, подобных чувств он не испытывает к руководителю Украины Владимиру Зеленскому.

"Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался", - сказал президент Беларуси.

Также, по его словам, Минск собирается выстраивать отношения с Вашингтоном.

Напомним, Александр Лукашенко раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за позицию Киева по ситуации в Беларуси.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил визит Беларусь в октябре 2020 года.

Отношения между странами ухудшились после выборов президента Беларуси. Украина не признала легитимность Александра Лукашенко, а Зеленский призывает его пойти на диалог с народом.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВладимир Путин