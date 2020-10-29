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Лукашенко звинуватив Дуду у фальсифікації виборів у Польщі

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що польський лідер Анджей Дуда сфальсифікував результати виборів у Польщі. Так він прокоментував протести в Польщі через заборону абортів.

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Про це повідомляє БелТА.

Він вважає, що жінки піднялися і почали протестувати не тому, що тільки заборонили аборти.

"Це був спусковий гачок. Дуда переміг у Польщі, сфальсифікувавши вибори. Там навіть відсотка переваги не було. Сфальсифікував. І звідти все почалося. Вони хотіли перевести стрілки на нас. А поляки не дурні, і там це все почалося", - заявив він.

Лукашенко вважає, у Польщі накопичилися і економічні проблеми.

Зазначимо, у Білорусі вже три місяці люди протестують через невизнання результатів виборів президента. Лукашенко у відповідь відмовляється покидати посаду. Протести в країні розганяють силовики, білорусів затримують.

Нагадаємо, Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Після цього в Варшаві проходять масові протести.

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Новини України Олександр ЛукашенкоАнджей Дуда