Лукашенко обвинил Дуду в фальсификации выборов в Польше

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что польский лидер Анджей Дуда сфальсифицировал результаты выборов в Польше. Так он прокомментировал протесты в Польше из-за запрета абортов.

Об этом сообщает БелТА.

Он считает, что женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только запретили аборты.

"Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось", - заявил он.

Лукашенко считает, в Польше накопились и экономические проблемы.

Отметим, в Беларуси уже три месяца протестуют люди из-за непризнания результатов выборов президента. Лукашенко в ответ отказывается покидать должность. Протесты в стране разгоняют силовики, белоруссов задерживают.

Напомним, Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в Варшаве проходят массовые протесты.